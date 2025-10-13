La Asesora de Discapacidad del Municipio, Viviana Lima, brindó detalles sobre el programa provincial “Movete Mente”, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza que busca promover la salud mental y el bienestar integral entre los adolescentes a través de actividades recreativas y charlas preventivas.

El encuentro se desarrollará el jueves 24 de octubre, de 8.30 a 12.30 horas, en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, y está dirigido a estudiantes de 3° y 4° año de escuelas secundarias del departamento.

“Estamos trabajando en el programa Movete Mente, que viene desde la provincia, y nosotros como municipio colaboramos en poder llevarlo a cabo acá en el departamento”, explicó Lima.

Durante la jornada se instalarán estaciones lúdicas y participativas, donde se abordarán distintas problemáticas que atraviesan los jóvenes, como la salud mental, el consumo problemático, la seguridad vial y los primeros auxilios. Además, la actividad incluirá una mirada especial desde la perspectiva de la discapacidad, en articulación con las áreas locales.

El evento contará con la participación de aproximadamente 300 alumnos, y hasta el momento ya se confirmaron más de 210 inscriptos. También formarán parte las escuelas de educación especial nivel medio Alfonsín, de General Alvear, y la N°7 de Bowen.

“Es una propuesta muy enriquecedora, que combina la diversión con la sensibilización y la prevención. Nos alegra ver la buena respuesta de las escuelas y la participación de la modalidad especial”, destacó Lima.

El programa “Movete Mente” se desarrolla en diferentes departamentos de la provincia, integrando actividades recreativas, deportivas y de concientización para promover hábitos saludables, fortalecer la salud mental y prevenir el consumo de sustancias en adolescentes.