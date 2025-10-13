Este jueves por la mañana, en las instalaciones de Ugacoop, se realizó la entrega de certificados correspondientes a los cursos gratuitos de Capacitación Virtual en Manejo de Tractor, Autoelevadores, Drones y Refrigeración con Orientación en Instalación de Aires Acondicionados Split. Además, se dio inicio a una nueva cohorte con más de 30 inscriptos para refrigeración.

El director de Educación del municipio, José Morán, explicó que se entregaron 62 certificados, correspondientes a las capacitaciones finalizadas en los últimos meses. Los cursos se dictaron en formato teórico-práctico, con una carga horaria de 100 horas (70 teóricas y 30 prácticas), y cuentan con validez provincial y nacional, otorgada por la Dirección de Técnica y Trabajo.

“Estos cursos brindan herramientas concretas para que los vecinos accedan a una salida laboral real. La entrega de certificados es un paso importante para muchos que ya se desempeñaban en estos oficios, pero ahora cuentan con la certificación oficial que respalda su conocimiento y experiencia”, indicó Morán.

La capacitación en instalación de aire acondicionado tipo split fue una de las más solicitadas, lo que motivó al municipio a gestionar la permanencia del aula móvil de refrigeración en General Alvear. Gracias a esa gestión, se habilitaron dos nuevos cortes del curso, cada uno con 30 cupos. Uno de ellos comenzó esta mañana, y el siguiente dará inicio mañana.

“Hubo una gran demanda de parte de los vecinos, y eso nos impulsó a trabajar para ampliar la oferta. Este tipo de formación no solo responde a necesidades locales, sino que también abre oportunidades laborales en departamentos y provincias vecinas”, agregó el funcionario.

Morán destacó también la motivación y el compromiso de quienes participaron de las capacitaciones. “Es emocionante ver el entusiasmo de quienes reciben su certificado. Sabemos que para muchos significa una posibilidad concreta de generar ingresos y mejorar su situación familiar”, señaló.

Por último, recordó que estos cursos no solo están pensados para quienes buscan insertarse en el mundo laboral, sino también para quienes ya tienen experiencia en el rubro y buscan revalidar sus conocimientos con un respaldo oficial. Los certificados emitidos incluyen un código QR que permite verificar su autenticidad y acceder a la resolución correspondiente.