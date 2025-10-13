Las instituciones abren sus puertas y colaboran con el Correo Argentino y la Junta Electoral para realizar pruebas técnicas que aseguren un escrutinio eficiente.

Más de 550 escuelas de Mendoza son sede para un simulacro previo a las Elecciones 2025, que se realizarán el 26 de octubre. Durante esa jornada, se elegirán cargos provinciales y nacionales de forma concurrente.

El objetivo es realizar pruebas técnicas relacionadas con la transmisión de datos en tiempo y forma y de manera simultánea en todas las escuelas del país para asegurar que el escrutinio provisorio funcione con normalidad.

Por eso, personal de las instituciones escolares acompaña y colabora con el Correo Argentino, en coordinación con la Junta Electoral, y ponen a disposición las instalaciones y recursos.

Específicamente, se trata de 590 escuelas (493 públicas y 97 de gestión privada) de las 644 en las que se vota. El sábado 18 se realizará el segundo y último ensayo previo a las elecciones.

Durante el proceso, los operadores transmiten los telegramas de escrutinio desde los colegios, utilizando un kit que incluye netbook, impresora y módem. Allí, se prueban los sistemas y se hace el envío como si fuese el día electoral.

Más sobre las elecciones

A través del sistema de Boleta Única de Papel con doble urna, los ciudadanos habilitados para votar elegirán legisladores nacionales, provinciales y concejales en 12 departamentos.

En la misma fecha que los comicios nacionales, Mendoza asiste nuevamente a las urnas. En las escuelas encontrarán dos boletas: una con candidatos provinciales y municipales y otra, con los que aspiran a puestos nacionales de todos los partidos políticos.