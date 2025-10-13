La comunidad educativa de la Escuela Especial N° 2-048 “Ana María Polito de Fiondella”, ubicada en el acceso este de la Ciudad de General Alvear, lanzó una colecta solidaria con el objetivo de concretar la construcción de su playón para Educación Física, un espacio largamente esperado por los docentes, alumnos y familias.

En diálogo con FM VIÑAS, las docentes Celeste y Flavia contaron detalles de la iniciativa y destacaron el entusiasmo con el que se está llevando adelante la campaña.

“Estamos muy cerquita de cumplir un sueño, que es tener nuestro playón para Educación Física. Ya realizamos una rifa anteriormente y con ese dinero pudimos comprar todos los materiales. Lo que nos falta ahora es cubrir los gastos de la mano de obra”, explicaron.

El proyecto busca ofrecer a los estudiantes un lugar adecuado para las actividades motrices y recreativas. “Queremos que nuestros alumnos tengan un espacio donde poder desenvolverse y trabajar de la manera más amena posible”, agregaron las docentes.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias escuela2048.playon, cuenta a nombre de Inés Susana García, a través de Mercado Pago. “Ya tenemos los materiales, solo necesitamos la ayuda de la comunidad para poder concretar la mano de obra y cumplir este gran sueño”, señalaron.

La Escuela Especial “Polito de Fiondella” brinda atención educativa integral a niños y adolescentes con patologías sensoriales y discapacidades múltiples. En agosto de 2023, inauguró su nuevo edificio, adaptado especialmente para las necesidades de sus estudiantes, y continúa creciendo gracias al compromiso de toda su comunidad.