El próximo lunes 20 de octubre, el Cine Teatro Antonio Lafalla de General Alvear será escenario de una actividad formativa abierta a toda la comunidad y con entrada libre y gratuita.

Este evento tiene como objetivo principal mostrar en vivo cómo funciona un juicio por jurado, una modalidad en la cual no es un juez quien determina la culpabilidad o inocencia del acusado, sino un grupo de ciudadanos seleccionados por sorteo.

En este caso, el jurado será interpretado por alumnos de la Escuela N° 4-144 “12 de Agosto”, quienes asumirán distintos roles como jurados, testigos y peritos.

La actividad, organizada en conjunto con el Poder Judicial, busca no solo educar y concientizar sobre el funcionamiento del sistema judicial, sino también profundizar en una problemática que ha impactado fuertemente en la región: los accidentes de tránsito con consecuencias fatales. El caso simulado abordará justamente esta temática, tan cercana a la realidad del departamento.

‘Es importante que la gente sepa que a cualquiera le puede tocar ser jurado en un juicio real te llega una notificación a tu casa y es tu deber ciudadano participar’ explicó Pablo Gaete, uno de los referentes del proyecto.

Silvia Badiali, directora del establecimiento, destacó que esta iniciativa busca formar ciudadanos responsables y comprometidos: ‘nuestros estudiantes han participado activamente de todas las instancias de capacitación, tanto con autoridades judiciales como con el cuerpo de preventores de la policía’ expresó.

Por su parte, Tiziano, uno de los alumnos participantes, contó que el proyecto comenzó con charlas preventivas organizadas por la municipalidad, y luego fueron sumando instancias de formación más específicas con fiscales y abogados: ‘aprendimos sobre las normativas que se aplican en un juicio, las preguntas que se hacen, cómo se evalúan los hechos, es un tema actual, que tiene mucho que ver con lo que pasa en nuestro departamento y muchas veces no sabemos cómo se resuelve técnicamente’ comentó.

A esta actividad están invitadas a participar otras instituciones educativas del departamento, así como el público en general.