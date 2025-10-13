Tras catorce años de historia este evento se ha consolidado como una verdadera fiesta del deporte, inclusión y comunidad.

La jornada se llevará a cabo el jueves 23 de octubre, de 9:45 hs a 12:15 hs, en los alrededores del establecimiento educativo, con un recorrido que abarcará los barrios Soemga y Faustino Andrés.

La invitación está abierta a toda la comunidad educativa y al público en general. Participarán estudiantes, familias, docentes y distintas instituciones, entre ellas escuelas del departamento, escuelas especiales, jardines maternales y de nivel inicial.

Ana María Correa, maestra de la institución, dio detalles del gran evento para el que se vienen preparando desde hace algunas semanas: ‘el principal objetivo de esta iniciativa es promover la actividad física como un hábito saludable e inclusivo, fomentando el encuentro y la participación de personas de todas las edades, el recorrido tendrá una extensión aproximada de 2 a 3 kilómetros, adaptado para garantizar la participación de todos los asistentes’.

Además de la maratón, el evento contará con diversas actividades complementarias, entre ellas:

Acto inaugural con la participación de los alumnos

Desayunos saludables

Juegos recreativos

Actividades aeróbicas

La presentación especial de la banda inclusiva