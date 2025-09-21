El pasado sábado por la mañana se llevó a cabo el reconocimiento del recorrido del “Desafío del Atuel”, la competencia de Mountain Bike que tendrá lugar el día 5 de octubre en General Alvear, combinando la 4° Fecha del Campeonato Alvearense .

Más de 50 ciclistas locales y de la región participaron de la jornada preparatoria, disfrutando del nuevo circuito diseñado especialmente para este evento.

El Director de Deportes, Alberto Gómez, destacó la importancia de esta propuesta deportiva: “muchos deportistas se arrimaron, el circuito recibió una muy buena devolución de todos, incluso de ciclistas de San Rafael. Es un recorrido muy lindo, divertido y rápido, que tiene para todos los gustos: calle, senderos, puentes y espacios emblemáticos de nuestro departamento”.

El circuito conecta lugares característicos como el polideportivo, el tiro federal, el club Banco Nación, el Aeroclub, el camping municipal, la nueva costanera y la prolongación de la avenida. Gómez agregó que el evento será “una verdadera fiesta del deporte, con el festival infantil el sábado 4 y el Desafío del Atuel el domingo 5”.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 2 de octubre a las 18 horas, en el siguiente link: https://linktr.ee/alvearensemtb.

Entre los participantes del reconocimiento estuvo Matías, ciclista de San Rafael, quien compartió su experiencia: “estuvo duro, pero muy lindo, el circuito es rápido, con tramos entretenidos como la parte de los puentes. Se disfruta mucho y seguramente va a ser un gran desafío”.

Con gran expectativa, General Alvear se prepara para recibir a ciclistas de distintos puntos de la provincia y la región, en un evento que busca consolidarse como una de las competencias más atractivas del calendario de Mountain Bike.