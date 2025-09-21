Este domingo 21 de septiembre el Día del Estudiante y la llegada de la Primavera, se celebró en el Club Banco Nación. Desde horas de la tarde, cientos de estudiantes de las promociones y público en general disfrutaron de una jornada con música, actividades recreativas y sorteos.

El evento contó con shows en vivo de Panchi Ponce, DJ Leo García y el cierre especial con la banda Tu Señora Cumbiamba. Además, hubo espacios recreativos con tejo, metegol, fútbol tenis, sorteos, y el acompañamiento de los jóvenes del CIEN que realizaron su cierre anual.

La Asesora de Juventud, Milagros Nieto, destacó la convocatoria: “hemos tenido un día capaz no tan lindo en lo climático, pero igualmente nos acompañaron muchos jóvenes de las promos y también familias con sus hijos disfrutando de los juegos y de la música”.

Durante la jornada, también se promocionó la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, con sorteos de entradas y un código QR para seguir las novedades en redes sociales. Nieto agregó: “fue un día rodeado de jóvenes divirtiéndose y también preparando lo que será la gran Fiesta de la Cerveza”.