Un nuevo hecho de abigeato se registró en la noche del domingo en General Alvear y es investigado por la Comisaría 46°.

Según la denuncia, la víctima, identificada como A. C. M. (51 años), se retiró de su domicilio ubicado en calle 22 entre M y O alrededor de las 19:30 horas. Al regresar en la mañana del domingo, constató la falta de dos porcinos de pelaje marrón claro, de entre 7 y 9 kilos cada uno, que se encontraban en los chiqueros de la propiedad.

El hecho fue reportado a las autoridades alrededor de las 22:35 horas y la causa quedó caratulada como “averiguación abigeato”, instruyéndose las actuaciones correspondientes.