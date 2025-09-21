En horas de la noche del domingo, alrededor de las 22:15, efectivos de la Comisaría 14° detuvieron a dos personas en la intersección de calles Ginés Martínez y Gatera, en General Alvear.

El hecho se inició cuando un móvil policial que patrullaba por calle Márquez de Aguado, Alvear Oeste, observó una motocicleta blanca con dos ocupantes, uno de ellos sin casco. Al intentar entrevistarlos, los sujetos emprendieron la fuga, lo que motivó un operativo de seguimiento con apoyo del CEO 911.

La persecución se extendió por distintas arterias del distrito hasta que los motociclistas perdieron el control del rodado y cayeron en la mencionada intersección. Al descender, se mostraron ofuscados contra el personal policial, por lo que fueron reducidos y trasladados a la dependencia.

Los detenidos fueron identificados como T. R. (26 años) y F. G. (26 años, conductora del rodado).

La jueza de Faltas Roxana Livellara dispuso la confección del acta de procedimiento en el marco de los artículos 46 y 116 de la Ley 9099, además de ordenar la realización del test de alcoholemia a la conductora.

El examen, efectuado por personal de Policía Vial en la Comisaría 14°, arrojó como resultado 2,19 gramos de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia.