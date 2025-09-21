El Sport Club Pacífico de General Alvear realizó la entrega de premios correspondientes a la Rifa N° 47, uno de los eventos más tradicionales de la institución.

Los ganadores fueron:

1° premio (Casa Quincho): José Zapata, con el número 0574.

2° premio (3 millones de pesos): Graciela Testa, con el número 1926.

3° premio (Una moto): Walter Capella, con el número 7129.

En diálogo con FM VIÑAS, el presidente del club, Miguel Ortubia, expresó su satisfacción por el resultado de la campaña: “Estamos contentos porque podemos volver a entregar un premio más y cumplir con la rifa. Más que nada, agradecidos por el apoyo de la gente, que nos permite seguir adelante. La campaña fue bastante buena y muy importante en lo económico para la institución”.

Ortubia adelantó además que ya se está organizando la Rifa N° 48, que saldrá a la venta en octubre y tendrá su sorteo hacia fin de año. “El apoyo de todos es fundamental. Pacífico es una institución grande que demanda mucho esfuerzo, no solo en lo económico, sino también en lo humano. El grupo de trabajo que tenemos es clave para sostenerla”, agregó.

Por su parte, José Zapata, flamante ganador de la casa quincho, manifestó su alegría: “Fue un sueño, la verdad que una casa muy linda en un lugar precioso, con mucho verde. Siempre colaboramos con el club porque es una institución que trabaja muy bien y merece el apoyo. Yo venía siguiendo ese número, 0574, porque lo relaciono con patentes de vehículos cercanos. Finalmente lo conseguí y me trajo suerte. Ahora mis amigos ya me están reclamando el asado”.

Zapata destacó además el esfuerzo de la institución: “Pacífico es un club hermoso, con un predio muy lindo y muchas actividades para chicos y jóvenes. Están trabajando muy seriamente y hay que felicitarlos”.

Con esta nueva edición, el Sport Club Pacífico reafirma una tradición que no solo genera expectativas en los participantes, sino que también representa un ingreso clave para el crecimiento y mantenimiento de la institución.