En diálogo con FM VIÑAS, el coordinador de Seguridad del municipio, Luis Alcaíno, alertó sobre perfiles en redes sociales que ofrecen la confección de licencias de conducir, aclarando que se trata de un procedimiento totalmente fraudulento.

“En base a la comunicación con algunos vecinos y lo que observamos en redes sociales, detectamos que se ofrecen licencias de conducir apócrifas. Esto es totalmente incierto: las licencias únicamente se realizan en el organismo oficial que funciona en Alvear Oeste”, explicó Alcaíno.

Según detalló, la maniobra consiste en solicitar un depósito de dinero a quienes intentan evitar el trámite formal, a cambio de iniciar supuestamente la gestión. Sin embargo, el documento nunca aparece y los estafadores desaparecen con el dinero.

“Muchas veces estas situaciones no se denuncian porque la persona que intenta adquirir la licencia sabe que también está cometiendo una infracción. Invitamos a la comunidad a no plegarse a este tipo de propuestas porque nunca van a obtener una licencia válida”, advirtió el funcionario.

Alcaíno recordó que en algunos controles viales se han detectado licencias adulteradas, lo que derivó en procesos judiciales. “Aunque sean muy similares a las oficiales, cuando se verifica su validez se constata que son falsas y se procede como corresponde”, señaló.

El coordinador de Seguridad subrayó además que el municipio trabaja junto con la División de Delitos Tecnológicos de la Policía y bajo la directiva de los ayudantes fiscales, con el fin de identificar y denunciar a los responsables detrás de estos perfiles en redes sociales.

Finalmente, advirtió que presentar una licencia apócrifa constituye un delito: “En caso de que alguien sea detectado con un documento falso, la licencia será retenida, intervendrá la Justicia y se aplicarán las sanciones correspondientes”.