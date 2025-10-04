Un nuevo hecho de inseguridad se registró en General Alvear durante la noche del domingo, cerca de las 21:45, cuando una mujer de 36 años, identificada como E. B., fue víctima del robo de pertenencias desde el interior de su automóvil.

El episodio ocurrió en la intersección de calle Buenos Aires y Zamenhof, donde la víctima había dejado estacionado su Toyota Corolla, debidamente cerrado y con medidas de seguridad. Minutos después, al regresar, constató que personas desconocidas habían roto el vidrio de la puerta trasera derecha y sustraído del interior una valija gris, una mochila con documentación y una billetera.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 14ª de General Alvear junto al ayudante fiscal en turno, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes para intentar dar con los autores del hecho.