l Día del Respeto a la Diversidad Cultural no se celebrará como feriado el domingo 12 de octubre de 2025, ya que fue trasladado oficialmente al viernes 10 de octubre, de acuerdo con la Resolución 139/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicada en el Boletín Oficial.

La medida, impulsada por el Ministerio del Interior, busca generar un fin de semana largo de tres días (del viernes 10 al domingo 12) con el objetivo de promover el turismo interno y favorecer actividades vinculadas a la gastronomía, el transporte y el comercio regional.

El texto aclara que el viernes 10 de octubre fue declarado feriado nacional y no un simple día no laborable. La diferencia es clave:

En los feriados nacionales , el descanso es obligatorio y, si el trabajador debe cumplir funciones y corresponde el pago de la jornada extra .

, el descanso es obligatorio y, si el trabajador debe cumplir funciones y corresponde el pago de la jornada . En los días no laborables, la decisión recae en el empleador: puede otorgar descanso o exigir trabajo, en cuyo caso el salario se paga de manera habitual, sin recargo.

Así, el domingo 12 de octubre pierde su carácter de feriado y quedará como un domingo común, mientras que el descanso obligatorio pasa al viernes anterior.

Por qué cambia el feriado del 12 de octubre

Esta modificación, dispuesta por el Ministerio del Interior, tiene como principal efecto la creación de un fin de semana largo de tres días, que se extenderá desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de octubre, permitiendo un período de asueto extendido para la ciudadanía en todo el territorio nacional.

La decisión fue formalizada a través de la resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en un nuevo criterio adoptado por el Poder Ejecutivo para la gestión de los feriados nacionales. Este enfoque busca optimizar los períodos de descanso, alineándose con el espíritu original de la normativa que rige los asuetos en el país.

El marco legal se apoya en la Ley 27.399 de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos, que regula cuáles son inamovibles, cuáles pueden trasladarse y cuáles se consideran días no laborables.

En su artículo 6°, la norma fija criterios para mover los feriados que caen martes, miércoles, jueves o viernes. Pero hasta ahora no contemplaba qué hacer cuando coincidían con un sábado o domingo.

Ese vacío fue subsanado con el Decreto 614/2025, que autoriza a la Autoridad de Aplicación a decidir si se trasladan al lunes siguiente o al viernes previo. En este caso, se resolvió llevar el feriado al viernes 10 de octubre.

Calendario de feriados 2025

En lo que queda del año, hay tres ocasiones en las que habrá un descanso extendido, ubicados en los últimos meses del año, ya que septiembre es un mes sin recesos. Según el calendario oficial, estos son los feriados restantes:

Octubre

Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

