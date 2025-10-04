En horas de la madrugada del domingo, alrededor de las 05:15, personal de la Policía de Seguridad Vial (Delegación Zona Sur) realizaba un operativo de control e identificación de vehículos y personas en la vía pública, cuando interceptaron a un Renault Clio en la intersección de Mitre y Emilio Civit, en el departamento de General Alvear.

Al proceder al control del conductor, identificado como Luciano D. (37), los efectivos le practicaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 2,59 gramos de alcohol por litro de sangre, valor muy por encima del límite permitido por la Ley Provincial 9099.

Además, durante la verificación, se constató que el infractor no poseía licencia de conducir, seguro ni documentación del vehículo, motivo por el cual se procedió al traslado del hombre a sede judicial y a la retención del automóvil.

El hecho fue caratulado como infracción al Artículo 67 bis de la Ley 9099, y se labraron las actuaciones correspondientes en la Comisaría 14ª de General Alvear.