Este viernes y sábado, en el Salón Fernández del Predio Ferial, desarrolló la 2° edición de la ExpoAlvear «Gastronomía y Vinos», organizada por el CCT N° 6-035 Carlos Obligado y el CCT N° 6-401 de Bowen, con el acompañamiento de la Municipalidad de General Alvear, la Dirección de Turismo y la Cámara de Comercio.

Durante dos jornadas se llevaron a cabo clases magistrales gratuitas, muestras gastronómicas y capacitaciones, y el viernes por la noche se vivió un momento especial con la degustación de vinos y maridaje.

El director de Turismo, Gustavo García, expresó: “el turismo tiene hoy como eje a la gastronomía, y que Alvear sea formador de futuros chefs o camareros nos da un valor agregado muy importante. Desde la Dirección y el Municipio siempre apoyamos estas buenas iniciativas, porque se trata de disfrutar, de pasar buenos momentos, de degustar nuestra gastronomía y nuestros vinos”.

Por su parte, la directora del CCT Carlos Obligado, Ana Enrique, destacó: “hemos tenido una gran convocatoria, han venido de toda la provincia. Esto enriquece a nuestro CCT, trajimos todas las especialidades para que se conozcan, porque queremos capacitar para que nuestros alumnos tengan buena preparación y salida laboral en el sector gastronómico, que hoy está en auge”.

La ExpoAlvear cerró su segunda edición con un balance altamente positivo, mostrando que General Alvear tiene un gran presente y futuro en el turismo gastronómico y vitivinícola.