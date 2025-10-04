En diálogo con FM VIÑAS, los candidatos a diputados nacionales Gabriel Sottile y Mariel Maestri del Frente Libertario Demócrata visitaron el sur mendocino y expresaron su satisfacción por la recepción en General Alvear y Malargüe, aunque destacaron el fuerte descontento de la ciudadanía con la representación política local.

“Nos han recibido muy bien, pero con un deseo profundo de transformación. La gente siente que sus voces no llegan a los Concejos Deliberantes ni a la Legislatura. Nosotros no venimos a hacer promesas rimbombantes, sino a representarlos con honestidad”, expresó Sottile.

Respecto a la decisión del Frente de no integrarse a la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, los candidatos afirmaron que fue una determinación tomada por convicción: “No nos dejaron afuera, fuimos nosotros quienes decidimos mantener la coherencia. No queríamos ser parte de un armado que, a nuestro entender, traiciona los principios liberales”, sostuvo Sottile, quien agregó que “el radicalismo ya ha traicionado en varias oportunidades al presidente Javier Milei en el Congreso”.

Por su parte, Maestri remarcó que el espacio apoya el proyecto económico del Gobierno nacional, pero se distancia del “verticalismo y autoritarismo” con el que —según ella— se maneja el entorno presidencial: “Acompañamos las reformas estructurales si se mantienen en línea con las ideas liberales. Queremos impulsar los cambios laborales, previsionales y tributarios que permitan al sector privado generar empleo genuino y terminar con el clientelismo político que somete a la gente”.

La candidata también se refirió a temas sensibles como la discapacidad y la asistencia social, defendiendo las auditorías nacionales en esos programas: “Durante años se usó la discapacidad y la pobreza con fines políticos. No se trata de negar la ayuda, sino de garantizar que llegue a quien realmente la necesita”, explicó.

Además, Maestri y Sottile coincidieron en que el país atraviesa una crisis cultural y moral, producto de décadas de asistencialismo: “Queremos que la gente recupere la libertad de elegir, no que dependa del bolsón o del plan que le da un puntero”, señalaron.

Candidatos locales también participaron del encuentro

Durante la entrevista, también hablaron los candidatos a concejales Cecilia Quiroga y Diego Fisher, quienes contaron su experiencia en la campaña local.

Quiroga, peluquera y profesora de Ciencias Políticas, explicó que se incorporó a la política “desde la vocación de aportar algo nuevo y con honestidad”. Contó que mantuvieron reuniones con la Cámara de Comercio de General Alvear para presentar sus propuestas, entre ellas proyectos de incentivo al comercio y al sector agropecuario.

Fisher, en tanto, destacó las dificultades de hacer campaña sin apoyo estatal: “Somos comerciantes, gente nueva, y todo lo hacemos a pulmón. No tenemos el respaldo del Estado ni de grandes estructuras. Es difícil llegar a todos lados, pero seguimos adelante con convicción”, señaló.

El candidato también manifestó preocupación por la situación económica local: “La gente nos dice que los impuestos son altísimos y que la competencia con productos importados es desleal. No estamos en contra de la apertura, pero queremos que los argentinos compitan en igualdad de condiciones”, expresó.

Por último, Fisher subrayó la necesidad de abrir el diálogo político local: “Muchos vecinos e instituciones nos contaron que presentan proyectos en el Concejo Deliberante y nadie los escucha. Nosotros queremos cambiar eso, ser una voz que realmente represente al ciudadano común”.