Este viernes por la tarde, se desarrolló el 2° Torneo de Ajedrez en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, en el marco de la Liga Juvenil, organizado por la Escuela Municipal de Ajedrez, dependiente de la Dirección de Deportes.

El certamen reunió a 25 jugadores, consolidando el crecimiento sostenido de esta disciplina. El coordinador de la Escuela Municipal, Sebastián Lieby, expresó su satisfacción por la gran convocatoria: “estamos muy contentos, fueron 25 jugadores en el segundo torneo de la Liga Juvenil, y ya tenemos un montón de inscriptos para el torneo del miércoles de la Liga Infantil. El semillero alvearense está muy fuerte, no solo por cantidad, sino también por la calidad de los jugadores”.

Lieby, también subrayó el crecimiento del ajedrez en el departamento: “hay mucha actividad en varias escuelas primarias y secundarias, a través del programa provincial de ajedrez y de la Escuela Municipal. Se está trabajando mucho y bien, con clases en el Polideportivo y también en la Dirección de Educación”.

El torneo fue también una oportunidad para el intercambio y el aprendizaje, ya que, una vez finalizadas las partidas, los jugadores compartieron análisis y experiencias. Este tipo de encuentros fortalecen el desarrollo del pensamiento estratégico y promueven valores como la concentración, el respeto y la sana competencia.

Finalmente, Lieby anticipó un evento de gran importancia para el cierre del año: “en noviembre se viene la novena edición del Abierto de General Alvear, un torneo muy fuerte que repartirá un millón de pesos en premios y contará con la presencia de maestros internacionales. Esperamos reunir unos 100 jugadores, entre locales y visitantes”.

El Abierto de General Alvear se jugará los días 29 y 30 de noviembre, e incluirá además la Copa Faraón, un torneo rápido que combinará deporte, gastronomía y camaradería.

El ajedrez continúa consolidándose como una propuesta educativa, formativa y recreativa, que gana cada vez más espacio en General Alvear.

Posiciones del 2º Torneo Liga Juvenil

1º Juan Sebastián Lieby (Esc. J. Barraquero)

2º Elías Mattus (Esc. Preceptora H. Coria)

3º Juan Ignacio Martínez (Esc. Agricultura)

4º Alexis Tapia (Esc. 12 de Agosto)

5º Federico Formini (Esc. Bernardino Izuel)

6º Maximiliano Morales (Esc. Agricultura)

7º Matías Oliva (Esc. Agricultura)

8º Julián Aguirre (Esc. Agricultura)

9º Franco Sayago (Esc. Agricultura)

10º Tiago Cabrera (Esc. Agricultura)