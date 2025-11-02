Gran segunda fecha para los equipos de la Liga Alvearense de Fútbol, el domingo cerro con dos triunfos y un empate.

Por la zona cuatro y de visita, Ferro empató sin goles frente a Deportivo Malargüe, los dirigidos por David Garay siguen punteros con cuatro puntos.

La Topadora Roja se ilusiona y busca su clasificación luego de la victoria por 1 a 0 frente a Vialidad Nacional (Malargüe) el gol del encuentro fue convertido por Maximiliano Illanes.

Cerrando la jornada del domingo, en un encuentro durisimo, de mucha jerarquía y ambos en busca de todo, el lobo alvearense se impuso a un Sportivo Pedal Club que batalló hasta el último minuto del partido, los tres puntos se quedaron en Alvear con el marcador en 2 a 1 para Pacífico.