Radio FM Viñas 96.3 en vivo!
FM Viñas

ALERTAN POR NUEVO «COMBO» DE ZONDA Y TORMENTAS CON GRANIZO: LAS ZONAS AFECTADAS

3 noviembre, 2025

Hay doble alerta en el pronóstico del tiempo para este lunes, en el marco de una semana con inestabilidad y descenso de la temperatura en Mendoza.

Mendoza tendrá un lunes marcado por un combo meteorológico de viento Zonda y posteriores tormentas, inclusive en el área metropolitana. Además, en Alta Montaña, habrá nevadas.

Post Views: 305

Próxima REGIONAL AMATEUR: TRIUNFAZÓ DEL LOBO PARA LIDERAR LA ZONA 5

Anterior EL GOBERNADOR CORNEJO PARTICIPÓ EN LA APERTURA DE LA CONFERENCIA ANUAL DE LAS GRANDES CAPITALES DEL VINO EN BURDEOS

Noticias Relacionadas