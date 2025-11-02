ALERTAN POR NUEVO «COMBO» DE ZONDA Y TORMENTAS CON GRANIZO: LAS ZONAS AFECTADAS

Alerta por tormentas hacia la noche:

Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú

Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa

Junín, Rivadavia, Valles de Luján de Cuyo, Valles de San Carlos, Valles de Tunuyán, Valles de Tupungato

General Alvear, zona baja de San Rafael

«El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, ráfagas de hasta 80 km/h, actividad eléctrica frecuente y granizo ocasional. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual», anticipa el SMN.

Martes más fresco y siguen las tormentas

Las condiciones de precipitaciones se mantendrían hasta la madrugada del martes.

Por la llegada de un viento del sur, la temperatura bajará mañana, además de repetirse el pronóstico de tormentas hacia la noche, especialmente en el Este provincial.

El reporte de Contingencias Climáticas anuncia para el martes: «Parcialmente nublado con descenso de la temperatura y tormentas hacia la noche, vientos moderados del sudeste. Nevadas en cordillera. Inestable en cordillera. Ingreso de frente frío».

La mínima será de 15°C, mientras que la máxima rondará los 28°C.