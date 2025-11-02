Este sábado se llevó a cabo una nueva edición del programa “Arte en los Hospitales” en el Hospital Enfermeros Argentinos, una iniciativa que busca acercar el arte y la cultura a los espacios de salud.

En esta oportunidad, la jornada contó con la participación especial de la Virreina Departamental de la Vendimia, Abril Velázquez, y el acompañamiento de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Alvear.

Durante la actividad se realizaron presentaciones de danza folclórica, lecturas de poemas de escritores alvearenses y talleres con mandalas, que promovieron la creatividad y la interacción entre pacientes, personal de salud y artistas locales.

El programa, que ya tuvo otras exitosas ediciones en el nosocomio alvearense, continúa consolidándose como un espacio de encuentro, contención y expresión artística dentro del ámbito hospitalario.