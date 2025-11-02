Durante el fin de semana, se desarrolló el Encuentro Internacional de Aeromodelismo RC, que reunió a pilotos y fanáticos de diferentes provincias del país y delegaciones de Chile y Uruguay.

Los participantes exhibieron réplicas a escala de aeronaves históricas y modernas, muchas de ellas construidas artesanalmente, ofreciendo una muestra única para el público local y visitantes.

El presidente de RC El Nevado, Blas Ocampo, destacó: “es un encuentro internacional de aviones a escala, una muestra de todo lo que hacen los aeromodelistas, vinieron más de 110 pilotos de distintos puntos del país y de países vecinos, lo que genera movimiento en el departamento”.

Desde Chile, Marcelo Doussoulin, del Club de Aeromodelismo Chillán, expresó: “encantado de venir, lo hemos pasado súper bien. Hay mucha camaradería y un gran nivel de construcción”.

El encuentro se desarrolló a lo largo de tres jornadas, con entrada libre y gratuita, siendo un evento que desarrolla el turismo y el deporte en nuestro departamento.