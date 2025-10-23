La empresa Semillera El Brote de General Alvear, junto a la firma Gallagher, realizará una charla informativa sobre la implementación del sistema de caravanas electrónicas para el control y la trazabilidad del ganado, en el marco de la nueva normativa del SENASA que comenzará a regir el próximo año.

El encuentro se desarrollará el martes 28 a las 10 de la mañana en el Salón Angus del Predio Ferial, y está dirigido a productores ganaderos del departamento y zonas aledañas.

En diálogo con FM VIÑAS, Diego García, representante de El Brote, explicó que la capacitación busca aclarar dudas y brindar herramientas prácticas sobre el nuevo sistema: “Logramos coordinar que un técnico de la empresa Gallagher, pionera en digitalización de rodeos, venga a Alvear a charlar con los productores. La idea es que puedan conocer cómo se implementará la caravana electrónica y evacuar todas las dudas sobre su manejo en el campo”, señaló.

García detalló que el sistema consiste en una caravana con chip electrónico que acompañará al animal desde su nacimiento y permitirá registrar toda su trazabilidad: vacunaciones, traslados, origen y destino.

“Es un avance importante. Toda la información del animal estará vinculada al número del chip. El productor podrá cargar los datos, aunque todavía no está del todo definido cómo se transferirá esa información. Por eso es fundamental esta charla”, explicó.

El representante de El Brote también destacó que el sistema deberá adaptarse a las características particulares de los campos alvearenses, con zonas de monte donde pueden surgir complicaciones: “Los terrenos no son iguales que en Buenos Aires o La Pampa. Acá hay mucho monte, y puede haber pérdida de caravanas o dificultades técnicas. Por eso queremos anticiparnos y conversar con especialistas sobre cómo aplicar el sistema en nuestra realidad”.

La resolución 530/2025 del SENASA establece que a partir del 1 de enero de 2025 todos los animales deberán ser identificados con caravanas electrónicas al momento del destete o de la venta.

Finalmente, García celebró la noticia del aumento en la cuota de exportación de carne argentina hacia Estados Unidos, lo que representa una oportunidad para los productores locales: “Es una muy buena noticia. Ojalá podamos adaptarnos rápidamente a las nuevas exigencias internacionales y aprovechar este contexto favorable para la ganadería de la región”, expresó.

La charla, de acceso libre y gratuito, será un espacio clave para que los productores alvearenses se preparen para la transición hacia la digitalización ganadera, una tendencia que ya se consolida a nivel mundial.