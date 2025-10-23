El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, dialogó con FM VIÑAS en la antesala del cierre de campaña de cara a las elecciones del 26 de octubre, donde hizo un balance del proceso electoral y reflexionó sobre los desafíos que enfrenta su gestión en un contexto económico complejo.

Molero destacó que esta fue una campaña breve y ordenada, algo que consideró positivo tanto para los vecinos como para el municipio.

“Fue una campaña sumamente corta, para alivio de la gente. A diferencia de otras que duraban 90 o 120 días, esta no superó el mes. Además, la ciudad no se ha ensuciado ni contaminado con carteles y pasacalles, lo que ayuda mucho en la tarea municipal”, señaló.

El intendente afirmó que la elección representa una instancia para renovar el respaldo ciudadano a la gestión, de cara a la segunda mitad de su mandato. “Nos toca gobernar en medio de una crisis profunda, con menos ingresos por la caída de la coparticipación, y aun así tenemos que hacer más. Nuestro gran desafío es continuar con obras estructurales como el gasoducto y la planta de tratamiento de líquidos cloacales”, explicó.

Molero subrayó la importancia de las obras que no se ven, pero que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos. “No buscamos hacer edificios o grandes estructuras que se luzcan, sino obras enterradas, esenciales, que mejoran la salud y la economía familiar. Si logramos que todos los alvearenses tengan cloacas y gas natural, vamos a ganar en bienestar y en desarrollo”, afirmó.

En ese sentido, el jefe comunal remarcó que estas obras requieren del apoyo legislativo y ciudadano para poder avanzar: “Le pedimos a la gente que nos dé las herramientas necesarias, tanto en la provincia como en el Concejo Deliberante, para agilizar y concretar estos proyectos que son fundamentales para el crecimiento del departamento”.

Molero también hizo un llamado a la participación democrática, en un contexto de descontento social. “A los argentinos nos costó mucho recuperar la democracia. Entiendo el enojo y el cansancio, pero el voto es la herramienta más importante que tenemos. No sirve la bronca ni la resignación. Ir a votar es ejercer el poder ciudadano, a favor o en contra, pero siempre participando”, enfatizó.

Por último, el intendente destacó la renovación y compromiso de la lista local, encabezada por el doctor Marcos Domenech, a quien consideró un ejemplo de esfuerzo y vocación de servicio.

Con un mensaje centrado en la gestión, las obras estructurales y el llamado a votar, Molero cerró su intervención destacando que el objetivo de su gobierno es seguir mejorando la calidad de vida de los alvearenses y preparar al departamento “para despegar cuando la economía nacional empiece a mejorar”.