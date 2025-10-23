En el Polideportivo de General Alvear se realizó el acto de apertura del programa provincial “Movete Mente”, una iniciativa del Gobierno de Mendoza que busca promover la salud mental, la inclusión y la prevención del consumo problemático de sustancias a través de actividades recreativas, educativas y de concientización.

Del encuentro participaron estudiantes de escuelas secundarias comunes y de educación especial, además de autoridades provinciales y municipales.

En diálogo con FM VIÑAS, el director de Deportes, Alberto “Tito” Gómez, destacó la importancia del programa y el trabajo conjunto entre distintas áreas del municipio y la provincia.

“Vamos a dar inicio a este programa que se llama Movete Mente, en donde se abordan problemáticas como las adicciones y la prevención del suicidio. Es una temática que nos toca muy de cerca y no podemos mirar hacia otro lado. Participan varias áreas: policía vial municipal, el área sanitaria, la subsecretaría de Deportes y el equipo provincial”, explicó Gómez.

Por su parte, Viviana Balsarelli, referente de Deporte Social de la Provincia, resaltó el enfoque integral de la propuesta: “Es una temática fuerte para nuestros adolescentes, pero tenemos que hablar de estos temas. Hay que hablar de suicidio, de salud sexual y reproductiva, y darles herramientas a los jóvenes para que sepan cómo reaccionar ante distintas problemáticas que hoy enfrenta la sociedad”, afirmó.

“A veces los chicos pueden no encontrar contención en sus casas, pero sí en la escuela o en el equipo de trabajo. Por eso, este programa también busca generar esos espacios de diálogo y escucha activa”, añadió.

El programa Movete Mente integra diferentes organismos del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza, incluyendo las áreas de adolescencia, salud mental y consumo problemático, y propone talleres interactivos donde los jóvenes aprenden desde primeros auxilios (RCP y maniobra de Heimlich) hasta estrategias para el cuidado emocional y la prevención de conductas de riesgo.

La asesora de Discapacidad, Viviana Lima, destacó la participación inclusiva en la jornada: “Se realizaron invitaciones a todas las escuelas secundarias y también a instituciones de educación especial. Estamos muy contentos de que ambas hayan podido participar, compartiendo esta experiencia educativa e integradora”, expresó.

Con propuestas lúdicas, deportivas y pedagógicas, Movete Mente busca consolidarse como un espacio de prevención, inclusión y promoción de la salud integral en toda la provincia, alentando a los jóvenes a “moverse” no solo físicamente, sino también emocional y socialmente, hacia una vida más sana y consciente.