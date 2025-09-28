En el marco del mes de la prevención y acompañamiento en salud mental, la Dirección de Familia de la Municipalidad de General Alvear y el programa “Contá Conmigo” del Hospital Enfermeros Argentinos vienen desarrollando distintas actividades en instituciones educativas y espacios comunitarios.

En diálogo con FM VIÑAS, Florencia Merlo, representante de la Dirección de Familia, explicó que el trabajo se ha realizado de manera articulada con instituciones educativas y comunitarias. “Durante septiembre hemos desarrollado talleres y charlas en el Centro Departamental y en la localidad de Bowen, con muy buena recepción por parte de las escuelas y los estudiantes. La idea es brindar herramientas a niños y adolescentes para construir vínculos sanos y reconocer señales de riesgo en la salud mental”, detalló.

Por su parte, Abel Pino, coordinador de prevención al suicidio, destacó que la prevención es un trabajo colectivo que debe incluir tanto a los jóvenes como a los adultos responsables. “Los padres cumplen un rol fundamental. Muchas veces los chicos manifiestan su malestar a través de signos como el aislamiento, el encierro, la autolesión o cambios bruscos de conducta. Estos no son procesos espontáneos, sino que se desarrollan en etapas, lo que nos da tiempo de intervenir a tiempo si contamos con las herramientas adecuadas”, señaló.

Ambos remarcaron la importancia de fortalecer el diálogo familiar y la educación emocional desde el hogar, promoviendo lo que denominaron una “disciplina amorosa”. “La prevención es educación: escuchar, estar cerca y acompañar. Es necesario que los papás puedan reconocer los factores de alarma y sepan cuándo pedir ayuda a un directivo escolar o a un profesional de la salud”, agregó Pino.

Como cierre de las actividades del mes, se anunció una charla abierta para padres, que se llevará a cabo este martes 30 de septiembre a las 20 horas en la Escuela Carlos María de Alvear. El encuentro será gratuito, aunque con cupo limitado debido a la capacidad del salón. La inscripción se realiza a través de un formulario disponible en las páginas oficiales del municipio.

“Queremos invitar a todos los padres, no solo de adolescentes, sino también de niños y de primera infancia. El malestar es un problema generalizado que afecta a todas las edades, y es fundamental adquirir nuevas herramientas para acompañar a nuestros hijos”, concluyó Merlo.

Las autoridades destacaron además el valor de la articulación entre municipio, hospital, escuelas y medios de comunicación para abordar de manera integral una problemática compleja como el suicidio. “La salud es un bien comunitario y debemos cuidarla entre todos”, coincidieron los referentes.