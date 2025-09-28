Durante la madrugada del lunes se registró un hecho delictivo en una vivienda de calle Alberdi, en Villa Atuel, según informaron desde la Comisaría 26.

El episodio ocurrió alrededor de las 01:40 horas, cuando H.O.P (35) denunció que autores desconocidos ingresaron a su domicilio, el cual contaba con medidas de seguridad, y sustrajeron una garrafa de 10 kilos color morada. Para concretar el robo, los delincuentes cortaron la manguera del regulador de gas.

Las autoridades policiales intervinieron en el lugar y se instruyeron las actuaciones correspondientes para intentar dar con los responsables del hecho.