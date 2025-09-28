Fue confirmada oficialmene la segunda edición que tendrá lugar el 26 de septiembre del 2026.

El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, celebró el éxito de la primera Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, realizada con gran convocatoria, entradas agotadas y público proveniente de distintos puntos del país. Durante el evento, artistas como Gauchito Club, El Plan de la Mariposa y Los Tipitos actuaron en los escenarios, generando un espacio de encuentro cultural, social y familiar.

Molero anunció oficialmente que la segunda edición se celebrará el 26 de septiembre de 2026, adelantando que el evento será ampliado: podría extenderse a dos días y el escenario mayor se trasladará al campo de jineteada para ganar en escala y mayor infraestructura.

Los Tipitos se presentaron con un gran show sobre el escenario Río Atuel durante una primera edición de la Fiesta de la Cerveza del sur mendocino. La emblemática banda argentina ofreció un espectáculo enérgico y emotivo que fue ovacionado por un público que no dejó de cantar, saltar y emocionarse con cada tema.

Antes de subir al escenario, Raúl Ruffino, Federico Bugallo y Walter Piancioli compartieron un momento íntimo con la prensa, en el que reflexionaron sobre su vínculo con el público y la experiencia de tocar en distintos rincones del país.

“A veces la lista no cambia tanto, pero lo que hacemos es sacar las canciones más radiables, las más conocidas, y en ese rato aprovechamos para compartir con la gente, para conectar y hacer payasadas”, comentaron entre risas.

Consultados sobre el estado de ánimo previo al show, reconocieron que la energía del público es determinante: “depende de cuándo es primero la interacción. Con el público se produce algo único, y es por eso que trabajamos toda la vida: por esa conexión. Seguimos tocando en las calles, en las peatonales, en los colectivos… De ahí venimos”.

El Plan de la Mariposa sacudió General Alvear con un show cargado de energía

Como si fueran una tormenta eléctrica emocional, El Plan de la Mariposa desató toda su potencia escénica en el escenario Andes Origen del predio ferial durante la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino. El público, entregado desde el primer acorde, vivió una noche en la que la música se transformó en rito, danza y comunión colectiva.

La banda nacida en Necochea, que viene recorriendo el país con una gira cada vez más intensa y diversa, ofreció un espectáculo visceral y ecléctico, donde el rock, lo tribal, lo poético y lo teatral convivieron en perfecta armonía. Como es habitual en sus presentaciones, no hubo lugar para lo predecible: sus shows son una celebración del arte vivo, del ahora.

“Acabamos de tocar y estamos con buena energía. Fue una noche linda. Quedan muchas bandas todavía por ver y eso también está buenísimo”, comentó Sebastián tras bajarse del escenario. “Hace poquito habíamos venido a Alvear, allá por 2021. Volver con este marco es muy emocionante”.

Natalie Pérez emocionó y sorprendió en la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino*

En una de las presentaciones más vibrantes de la primera edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, la actriz y cantante Natalie Pérez ofreció una presentación desbordante de energía, carisma y sensibilidad, que dejó una marca profunda en el público y en la artista misma. Su paso por uno de los cuatro escenarios del predio ferial fue uno de los puntos altos de una jornada repleta de música y diversidad artística.

Con un repertorio que viaja entre el pop, el soul, lo latino y lo introspectivo, Natalie desplegó un show impecable, cargado de alegría, movimiento y emoción genuina. Su voz, fresca y poderosa, acompañó un set que incluyó canciones propias y algunas versiones que invitaron a cantar y bailar a un público amplio y variado: desde niñas y niños que la siguen desde su carrera como actriz, hasta adultos que conectan con su etapa musical.

Guasones encendieron General Alvear con un show demoledor

Con más de treinta años de trayectoria, una lista de himnos infaltables y el espíritu rockero intacto, Guasones llegaron por primera vez a General Alvear y ofrecieron un recital explosivo que quedará grabado en la memoria de todos los presentes en la Fiesta de la cerveza del sur Mendocino. El escenario brilló con potencia, actitud y conexión directa con un público que no dejó de cantar, saltar y emocionarse.

La banda platense —reconocida por su fidelidad al rock nacional sin artificios— brindó un show sin fisuras. Clásicos como “Farmacia”, “Pobre tipo”, “Reyes de la noche” y “Pasan las horas” fueron coreados de principio a fin, en una noche en la que la música fue protagonista absoluta.

Los Caligaris hicieron un gran cierre de la histórica fiesta de la cerveza del sur mendocino

Con un show explosivo, lleno de humor, color, energía y una entrega total sobre el escenario, Los Caligaris fueron los encargados de cerrar la primera edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino en General Alvear. Y lo hicieron a su manera: con una fiesta total.

La banda cordobesa, reconocida por combinar el rock, el cuarteto y el ska con toques de circo y una puesta escénica vibrante, desató una verdadera celebración colectiva ante más de 15 mil personas que colmaron el predio ferial en la jornada de clausura del festival.

Los Caligaris ofrecieron un espectáculo de alto impacto emocional, lleno de alegría y conexión con el público. Las canciones fueron coreadas a viva voz por una audiencia diversa que no dejó de bailar y saltar ni un solo minuto. Cada tema fue acompañado por coreografías, banderas, papelitos y una energía contagiosa que selló una noche inolvidable.