En diálogo con FM VIÑAS, el candidato a diputado nacional por el Partido Verde, Mario Vadillo, y el candidato a concejal Pablo Reyes, repasaron los ejes de campaña y destacaron la necesidad de ofrecer a los mendocinos una alternativa frente al bipartidismo.

Vadillo cuestionó duramente a la dirigencia política tradicional: “Estamos recorriendo cada rincón de la provincia para dar a conocer que existe una opción, el Frente Verde. Esta dicotomía entre partidos es mentirosa: Cornejo ha sido alfonsinista, kirchnerista, macrista y ahora libertario. Y lo mismo Petri, su delfín. Los mendocinos necesitamos salir de esta década de corrupción y de negocios familiares que han perjudicado a la provincia”.

El candidato aseguró que una de las banderas históricas del espacio es la defensa de la Ley 7722, que protege el agua y limita la megaminería: “Fuimos un partido que defendió la 7722 en la Legislatura, no como Cornejo, Félix y Petri, que intentaron voltearla. La ley se mantuvo gracias a la lucha del pueblo, en especial de los alvearenses”.

En cuanto a las propuestas, Vadillo señaló que el espacio busca medidas concretas para aliviar el bolsillo de los mendocinos: eliminar la RTO obligatoria, unificar los registros automotores bajo gestión estatal, reducir un 40% la tarifa eléctrica eliminando cargos extras e impuestos, y bajar la presión fiscal al sector productivo, en especial a la vitivinicultura. También planteó iniciativas vinculadas a la tecnología y la educación, con internet satelital y aulas virtuales en bibliotecas de todo el país.

Por su parte, Pablo Reyes destacó la impronta local de la campaña: “Nuestra lista está integrada por referentes de la salud, la educación y el deporte. Apostamos a una campaña austera, cara a cara con los vecinos, para elaborar propuestas desde un diagnóstico real de lo que quieren los alvearenses”.

Ambos candidatos coincidieron en que el desafío es ofrecer una opción distinta a los partidos tradicionales y representar los intereses de los mendocinos en el Congreso y en el Concejo Deliberante.