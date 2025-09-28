Durante los días 26, 27 y 28 de septiembre, General Alvear fue escenario del Torneo Andino de Básquet, un encuentro que reunió a delegaciones locales, provinciales y equipos internacionales, con más de 60 partidos disputados en distintas canchas del departamento, categorías U13, U15 y U17 masculino y femenino.

El profesor Luis Lucero, coordinador del Torneo Andino de Básquet, destacó que “el clima festivo de los chicos, la alegría y la capacidad que tenemos en General Alvear para llevar adelante un evento de esta magnitud hablan muy bien de la organización”. También resaltó la logística y el nivel de competencia: “son más de 62 partidos, tuvimos que convocar árbitros de San Luis y contamos con un sistema de streaming que permitió que en Chile las familias sigan los partidos en tiempo real”.

Desde Chile, el entrenador de Curicó, Maicol, valoró la experiencia de su primera participación internacional: “hemos disfrutado, así que estamos muy contentos y muy felices, la verdad que de repente en estas actividades el resultado pasa a un segundo plano, lo importante es que ellos compartan, que tengan experiencia con otros compañeros, vean otro equipo de otras ciudades, lo que se forma, el lazo que se forma entre ellos”.

En la misma línea, el jugador chileno Adam Jara expresó: “me ha parecido una experiencia muy enriquecedora, nueva experiencia con el club, con mis amigos y estar aquí jugando con personas de otros países”.

El torneo dejó en claro no solo el nivel deportivo de los equipos participantes, sino también la capacidad de General Alvear para recibir a delegaciones y consolidarse como sede de eventos regionales e internacionales.