El director de Turismo de General Alvear, Gustavo García, participa junto a su equipo en la Feria Internacional del Turismo (FIT), uno de los eventos más importantes del sector en Latinoamérica, que se desarrolla en Buenos Aires desde el pasado viernes y se extenderá hasta el martes.

En diálogo con FM VIÑAS, García expresó su satisfacción por la oportunidad de mostrar al departamento en un espacio de tanta relevancia: “Estamos en Buenos Aires con el equipo de turismo y nuestras reinas, un poco tristes porque nos perdimos el gran evento del sábado en Alvear -la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino-, pero muy contentos de estar trabajando para seguir posicionando a General Leal. Esta feria tiene mucha demanda y un lugar especial para mostrarse”.

El funcionario destacó la calidad de los stands presentes en la FIT 2025, especialmente el de la provincia de Mendoza: “Gracias a la inversión de Emetur, Alvear puede contar con un espacio para promocionarse junto a nuestras reinas y productores locales”.

Además de difundir las bondades turísticas del departamento, el stand alvearense exhibe productos típicos de la región, como vinos, frutos secos y otros derivados de la agroindustria. “Agradezco a todas las bodegas, secaderos y a todos los que colaboran para que General Alvear se muestre al país y al mundo”, señaló García.

El director también hizo un balance de los eventos recientes en el departamento, como la Fiesta de la Cerveza, que dejó resultados muy positivos para el sector turístico: “La capacidad hotelera y de cabañas quedó colmada, el sector privado trabajó full time y se generó un movimiento económico muy importante para toda la comunidad. Eso nos motiva a seguir mejorando cada año”.

Respecto a la demanda de alojamiento, García explicó que la Dirección de Turismo trabaja para garantizar hospedajes formales y seguros, aunque reconoció que muchos visitantes también recurrieron a campings, carpas y a la oferta alternativa que circula en redes sociales.

La FIT, que reúne a más de 30 países, provincias argentinas, operadores turísticos, aerolíneas y prestadores de servicios, constituye una vidriera única para que destinos emergentes como General Alvear amplíen su alcance y consoliden su identidad turística.

“El eje de mi gestión es trabajar junto al sector privado. Cuando el privado se involucra y el Estado acompaña, todo se hace más grande. Eso es lo que queremos para General Alvear”, concluyó García.