Este jueves se presentó en General Alvear el programa +365 – Tierra de Productos Saludables, una iniciativa del Ministerio de Producción de Mendoza que fue relanzada en conjunto con la Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad.

El objetivo central del programa es la promoción continua y sostenida de los productos locales, poniendo en valor la diversidad de alimentos mendocinos y fomentando hábitos de consumo saludable.

La propuesta busca visibilizar durante todo el año una amplia gama de productos provinciales, entre ellos frutas y hortalizas frescas, frutos secos, aromáticas, miel, aceite de oliva y enlatados, fortaleciendo tanto la comercialización como el desarrollo de los productores.

El programa se articula de manera conjunta entre el Ministerio de Producción, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación, con el fin de integrar la producción local al ámbito educativo y promover en niños y jóvenes una alimentación equilibrada, saludable y vinculada a la identidad regional.

Desde la coordinación del Ministerio de Producción en el sur provincial se destacó que la iniciativa, surgida en esta región, responde también a la necesidad de fortalecer la economía regional, aprovechar la diversidad agrícola de Mendoza y acompañar una tendencia global hacia la alimentación sana. Además, se subrayó que el programa permitirá informar a consumidores y productores sobre las frutas y verduras de estación, contribuyendo a que las familias adquieran alimentos en el momento de mayor oferta y menor costo, al mismo tiempo que los productores podrán orientar su producción hacia lo más demandado.

El programa +365 también apunta a reducir intermediarios, facilitar el contacto directo entre productores y consumidores, y consolidar circuitos de comercialización más accesibles y sostenibles. En este sentido, General Alvear se convierte en un punto clave para la implementación del plan, que se extenderá progresivamente a toda la provincia.