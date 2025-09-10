En diálogo con FM VIÑAS, el director de Innovación, Agricultura, Ganadería y Faena, Agustín Anzorena, destacó la gran convocatoria que tuvo la capacitación de alambrador organizada por la Municipalidad de General Alvear.

El curso se dictará este sábado 13 y domingo 14 de septiembre en la Bodega Faraón, con modalidad intensiva de 9 a 18 horas. Estará a cargo de dos profesionales de Buenos Aires —un ingeniero agrónomo y un técnico— y combina instancias teóricas y prácticas.

“Es un viejo oficio que se está perdiendo y que fue solicitado por el sector privado. Decidimos abrir la capacitación no solo a productores sino también al público en general, para que todo aquel que quiera aprender tenga la posibilidad de hacerlo”, señaló Anzorena.

La inscripción superó ampliamente las expectativas: se dispusieron 35 cupos, pero se recibieron más de 70 solicitudes, por lo que algunos interesados deberán esperar una próxima edición. “La idea es repetirlo en cuanto los profesionales puedan regresar, porque la gente tiene ganas de capacitarse y trabajar en estos oficios que son herramientas fundamentales para el sector productivo”, agregó.

Durante el curso, los participantes tendrán asegurado el almuerzo y la logística necesaria, brindada por el municipio. La parte teórica se desarrollará en el Punto Digital y la práctica en la finca Faraón.

Por otra parte, Anzorena recordó que este viernes 12 de septiembre vence el plazo para pagar la primera cuota y adherirse al Fondo Compensador Agrícola, cuyo vencimiento original era el 5 de septiembre. Los pagos pueden realizarse en Banco Nación, Rapipago o mediante billeteras virtuales.

“Históricamente tenemos entre 850 y 950 productores adheridos al sistema. Con esta prórroga creemos que llegaremos al número esperado, cerca de los 1000 inscriptos”, detalló.