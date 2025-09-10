El espacio permitirá reducir costos y simplificar los traslados de animales, que hasta ahora debían llevarse a Colonia Helena, en San Rafael, a más de 100 kilómetros de distancia.

Este jueves al mediodía quedó inaugurado en General Alvear el nuevo Corral del Estado, una obra largamente solicitada por los productores ganaderos del departamento y que se concretó mediante un esquema de trabajo público–privado.

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, destacó la importancia de la puesta en funcionamiento de este espacio, “era un reclamo histórico de General Alvear. Antes los animales debían trasladarse hasta San Rafael, con las dificultades que eso implicaba. Hoy contamos con un corral de muy buena calidad gracias a la inversión privada, lo que representa una solución concreta para los ganaderos. Sumado a la mejora en la conectividad de la zona, creemos que estamos en el camino correcto”, señaló.

Por su parte, el director provincial de Ganadería, Roberto Ríos, explicó la función que cumplirá el corral: “es sumamente importante porque antes cualquier traslado implicaba recorrer 100 kilómetros, con el riesgo de daños en los alambrados, animales en la ruta y costos elevados para los productores. Este corral permitirá controlar mejor esas situaciones. La Policía Rural traerá aquí los animales que se encuentren sueltos en la vía pública, aplicando las sanciones correspondientes. No se busca perjudicar a nadie, sino resguardar la seguridad y la vida humana”, afirmó.

El inversor privado que llevó adelante la construcción, el joven alvearense Santiago Stella, detalló la ubicación del predio; “está en calle E, en la zona de El Juncalito, a mil metros de la ruta 143 norte, detrás del barrio Agrario. Era una necesidad que tenía Alvear, porque no contar con un corral del Estado generaba grandes complicaciones y costos. Ahora se podrán resolver aquí los traslados y controles de hacienda de la zona”.

Desde el Ministerio de Producción, el coordinador en el sur provincial, Andrés Vavrik, resaltó el carácter estratégico de la iniciativa, “este pedido llevaba muchos años y hoy se concretó gracias a la voluntad del Estado provincial y a la inversión privada. Para los productores implica menores costos y una mayor seguridad, evitando recorridos de hasta 400 kilómetros entre ida y vuelta para recuperar un animal”.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear, Ramiro Labay, valoró el impacto que tendrá para el sector, “es un logro muy importante. Durante años se reclamó la instalación de este corral y hoy se concreta gracias al trabajo conjunto. Esto facilita el accionar de la Policía Rural, de la Dirección de Ganadería y de la Justicia, evitando traslados costosos y mejorando la competitividad del sector. Este es un ejemplo de cómo el sector público escucha al privado y se van resolviendo las demandas”, sostuvo.