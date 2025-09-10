La Dirección de Deportes de la Municipalidad de General Alvear presentó el “Desafío del Atuel”, una competencia de MTB modalidad rally que se disputará el próximo domingo 5 de octubre en un circuito de 14 kilómetros.

El director de Deportes, Alberto Gómez, destacó que el recorrido será “muy atractivo y recorrerá puntos emblemáticos del departamento”, uniendo el Polideportivo, el Tiro Federal, el Club Banco Nación, el Aeroclub, el Camping Municipal y la nueva costanera.

La competencia coincidirá con la última fecha del campeonato local de MTB y contará con una premiación general de $1.500.000, distribuida en:

General Damas y Varones:

1º puesto: $600.000

2º puesto: $400.000

3º puesto: $300.000

4º y 5º puesto: $100.000 cada uno

Categorías competitivas:

1° puesto: $50.000

2° puesto: $30.000

3° puesto: $20.000

“Con esta premiación vamos a tener la presencia de corredores de elite, por eso fijamos un límite de 500 participantes”, agregó Gómez.

Las inscripciones permanecerán abiertas en el link: https://linktr.ee/alvearensemtb hasta el jueves 2 de octubre, debido a que la competencia contará con sistema de chip y control estricto de datos de los corredores.

Además, el director anunció que el sábado previo se realizará un festival de MTB infantil en el Polideportivo, como parte de la propuesta deportiva y recreativa, mientras que el domingo por la mañana se correrá la prueba central.