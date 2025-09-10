La Dirección de Familia, desarrolla un programa de prevención y sensibilización en escuelas primarias y secundarias de General Alvear.

El objetivo es abordar problemáticas actuales como grooming, bullying y violencia de género, a partir de las necesidades planteadas por las propias instituciones educativas. Cada establecimiento define sus inquietudes y, en base a ese relevamiento, se diseñan talleres específicos.

Los encuentros se realizan de manera articulada entre las coordinaciones de Derechos Humanos y de Niñez y Adolescencia, alcanzando a la mayoría de las escuelas del departamento. En nivel primario se trabajan dinámicas vivenciales y participativas, mientras que en secundario el enfoque es más conceptual.

Desde la coordinación de Derechos Humanos, Florencia Merlo, destacó: “son las instituciones educativas las que nos marcan sus inquietudes. A partir de esos pedidos organizamos los talleres para dar respuesta a sus necesidades”.

Por su parte, la coordinadora de Niñez y Adolescencia, Paula Lucero, subrayó el valor de los espacios generados: “la idea es anticiparnos a estas situaciones y brindar un lugar donde los chicos puedan expresarse y ser escuchados. En los talleres surgen cosas muy importantes que, guiadas por profesionales, pueden ser vistas desde otro lugar”.

La Dirección de Familia recuerda que, además del trabajo en las escuelas, las familias pueden acercarse a Belgrano 345, donde profesionales brindan asesoramiento y acompañamiento.