El gremio estatal llegó a un acuerdo con el Ejecutivo provincial, que presentó una propuesta superadora para el segundo trimestre.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) aceptó este viernes la propuesta salarial superadora del Gobierno provincial para el segundo trimestre.

Fue pasadas las 19 cuando los paritarios de Provincia y el sindicato de estatales se reunieron y acordaron un 10 por ciento de aumento para abril, 10 por ciento para mayo y 10 por ciento para junio, teniendo como referencia el básico de enero de este año.

Además, el convenio contempla sumas no remunerativas y no bonificables de 70.000 pesos para abril, 50.000 pesos para mayo y 30.000 pesos para junio, destinado a los agentes que no hayan alcanzado un salario bruto de dos veces y media el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Asimismo, incluye el incremento del Salario Mínimo Docente Provincial Garantizado, que en marzo fue de 290.000 pesos y en abril será de 325.000 pesos; para mayo pasará a 350.000 pesos y en junio alcanzará los 365.000 pesos.

También se acordó un incremento para los docentes que cuenten con cargos directivos o jerárquicos y los que trabajan en instituciones de frontera, escuelas albergue y establecimiento con 100 por ciento zona.

A través de un comunicado, se aclaró que los sectores que aceptaron la propuesta son Régimen 5 y 15 de ATE y SUTE.

Mientras que los régimenes 13 (Parques y Paseos), 35 y Guardaparques representados por ATE, los trabajadores de Vialidad Provincial representados por SITRAVI y los de Fiscalía de Estado, representados por APOC, se inclinaron por una propuesta que consiste en aumento del 11 por ciento para abril, mayo y junio, respectivamente.

En tanto, el Gobierno se comprometió a reunirse nuevamente durante la última semana de junio para comenzar a tratar el incremento salarial del tercer trimestre del año.