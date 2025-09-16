La coordinadora del barrio San Carlos, Paola Ordóñez, dialogó con FM VIÑAS y destacó los avances en la organización comunitaria y en la incorporación de nuevos servicios para los vecinos.

“Cuando tomé las funciones lo esencial era llegar a mi comunidad. Implementamos un número de WhatsApp y hoy ya tenemos casi 400 familias incorporadas. A través de este medio organizamos todo: la entrega de leche, mercadería, garrafas, turnos y también los talleres”, explicó Ordóñez.

Actualmente, el SUM del barrio ofrece una amplia variedad de actividades culturales y formativas como folclore, danzas árabes, música, danza para niños, peluquería y costura, pensadas para que las familias encuentren espacios de crecimiento y aprendizaje.

En cuanto a la asistencia social, la coordinadora detalló que en la última entrega de garrafas se registró la participación de casi 300 familias. También se brinda ayuda alimentaria para los hogares más necesitados.

Además, la comunidad avanza en proyectos de mejora urbana. Junto a la Escuela Nº 1-492 Delia Euliarte de Salonia, los chicos participaron en la plantación de árboles y en la pintura de la plaza, que ahora luce colores más vivos. “Los niños pedían una plaza de colores y fuimos con ellos a pintarla. También los acompañamos en actividades para recaudar fondos para su viaje de séptimo grado”, contó Ordóñez.

Las obras también incluyen extensión de asfalto, colocación de nuevas luminarias en el barrio Inmigrante y la próxima implementación del Sistema de Alarma Comunitaria (SAC).

Finalmente, la coordinadora agradeció el trabajo conjunto del personal municipal, colaboradores y vecinos: “Estamos creciendo con el barrio, trabajando todos los días para que esté mejor atendido. El barrio San Carlos siempre quiso crecer y hoy lo está logrando”.