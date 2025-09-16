Durante varios días se desarrolló en el Paseo de los Artesanos el Torneo Gamer, organizado por la Municipalidad de General Alvear a través de la Asesoría de Juventud. La propuesta reunió a decenas de participantes que fueron atravesando distintas fases de clasificación hasta llegar a la gran final, disputada este miércoles.

El espacio se convirtió en un punto de encuentro para jóvenes, familias y amigos, con gran convocatoria y un clima de fiesta. Además de los partidos de FIFA 25, hubo actividades recreativas como ping-pong, metegol, tejo de aire y pool, junto a música en vivo, sorteos y la presencia de un DJ, lo que transformó cada jornada en una gran experiencia.

La asesora de Juventud, Milagros Nieto, resaltó: “este torneo superó nuestras expectativas, con muchos chicos y familias que se sumaron. Es muy valioso poder generar actividades que les gustan a los jóvenes y, al mismo tiempo, integrar a la comunidad”.

El campeón del torneo fue David “Vasco” Icuza, quien valoró el nivel de los competidores: “el nivel espectacular, la verdad que me sorprendió, pensé que tal vez iba a estar un poco más accesible. Está bueno que la municipalidad, que la política hagan estas cosas para incentivar a los pibes a salir un poco, a juntarse y hacer cosas diferentes”.

Participantes y público coincidieron en destacar la importancia de este tipo de iniciativas. Fabricio, uno de los asistentes, señaló: “fue una propuesta entretenida y sana, que nos permitió pasarla bien con amigos”.

De esta manera, el Torneo Gamer se consolidó como una propuesta innovadora que combinó competencia, recreación y encuentro social.