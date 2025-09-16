Tres jornadas para reflexionar sobre inclusión, salud mental y el futuro de la enseñanza

En la tarde-noche del jueves comenzó el 20° Congreso de Educación en General Alvear, bajo el lema «Educación Inclusiva y Salud Mental en la Era Digital», un evento que ya es un clásico en la agenda académica del departamento y que este año celebra sus 20 ediciones. Durante tres días, docentes, estudiantes y profesionales compartirán talleres, charlas y espacios de reflexión en torno a los grandes desafíos de la educación actual.

El encuentro se desarrolla con un programa que abarca temáticas de gran relevancia: autismo, dislexia, dificultades específicas del aprendizaje, inteligencia artificial, primera infancia, y la articulación entre escritura y lectura, entre otros.

En diálogo con FM VIÑAS, el profesor José Morán, director de Educación de General Alvear, destacó: “Estamos celebrando 20 años de este Congreso, con un tema central sumamente importante. No solo nos convoca a reflexionar sobre la educación que tenemos en el presente, sino también a soñar y proyectar la que queremos para el futuro”.

El Cine Teatro Antonio Lafalla es el escenario principal de las jornadas de jueves y viernes, con una maratónica agenda de 11 disertantes de nivel nacional e internacional. La actividad culminará el sábado con la presentación de la reconocida conferencista Pilar Sordo, quien abordará ejes vinculados al bienestar emocional y la educación en los tiempos actuales.

La organización espera una asistencia cercana a las 2.000 personas, lo que convierte a esta edición en un hito tanto por la calidad de los disertantes como por la masiva convocatoria.