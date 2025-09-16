En el SUM del barrio San Carlos se presentaron oficialmente los nuevos servicios de salud destinados a la comunidad, en un acto encabezado por el jefe del Área Departamental de Salud, Marcos Domenech, junto a profesionales y referentes del sistema sanitario local.

“Queremos aportar cosas buenas al barrio, y la salud es lo más importante para nuestra comunidad. Venimos trabajando de manera conjunta con el Hospital Enfermeros Argentinos y el municipio, entendiendo que la salud de Alvear es una sola”, destacó Domenech en diálogo con FM VIÑAS.

Entre las novedades, se anunció la incorporación de la agente sanitaria Mónica Valdés, quien estará fija en el centro de salud para atender las demandas del barrio y recorrer los hogares, fortaleciendo el primer eslabón de la atención primaria. Además, se sumó un médico clínico que atenderá todas las semanas, ampliando la cobertura según la demanda.

El centro de salud también contará con servicio de nutrición, que ya comenzó a funcionar los días lunes con gran respuesta de los vecinos, y con un espacio de podología, que en cada jornada llega a atender entre 20 y 30 pacientes.

Por su parte, la médica obstetra Griselda Baldoni resaltó la importancia de trabajar en equipo: “La salud comunitaria no pasa solo por atender enfermedades, sino por prevenirlas. Contamos con psicología a cargo de Gabriela Lima, el programa PPMI de acompañamiento a adolescentes, salud reproductiva y atención de embarazos con el equipo de obstetricia”.

Baldoni subrayó que la incorporación de un nuevo agente sanitario busca dar respuesta a la gran población del barrio San Carlos: “Pedimos a los vecinos que reciban a Mónica cuando visite sus hogares. Los datos que se recolecten servirán para conocer mejor las necesidades y planificar estrategias de atención en beneficio de toda la comunidad”.

De esta manera, el centro de salud del barrio San Carlos se fortalece con un enfoque integral, que combina atención médica, prevención y trabajo comunitario, acercando más servicios a una de las zonas con mayor población de General Alvear.