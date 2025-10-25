Durante las eleccionese legislativas, los argentinos participaron activamente para elegir a sus nuevos representantes.

Si bien esta oportunidad, se renovaron 5 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, 24 diputaciones y 19 senadurías provinciales, distribuidas entre los cuatro distritos electorales; en el caso de General Alvear, junto a otros 11 departamentos, los ciudadanos también eligieron la mitad de los integrantes del Honorable Concejo Deliberante, dando forma a un nuevo panorama político local.

La jornada electoral se desarrolló con normalidad entre las 8:00 y las 18:00, con una amplia participación del electorado alvearense. Según los resultados del escrutinio, el Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza obtuvo un contundente triunfo, logrando cuatro de las cinco bancas en disputa, mientras que la quinta quedó en manos de la oposición, representada por Oscar Bonardel, de Fuerza Justicialista Mendoza.

En diálogo con la prensa, Bonardel manifestó su satisfacción por los resultados obtenidos: “Estamos viendo que el justicialismo ha recuperado casi el 100% de los votos con respecto a la elección anterior en la categoría de concejales. Teníamos 2.800 votos y hoy estamos llegando a los 5.600. En ese sentido, estamos muy satisfechos por el trabajo realizado durante estos dos meses”.

El dirigente señaló que este crecimiento electoral refuerza el compromiso del espacio con vistas a los próximos comicios: “Nuestro trabajo siempre se fijó en base a un objetivo, que es el 2027. Este resultado nos da fuerza porque hemos recuperado más del 100% de los votos obtenidos en las últimas elecciones. El repunte que hemos tenido nos impulsa a seguir trabajando y dialogando con la gente, que es lo que nos da esperanza para el futuro”.

De esta manera, el justicialismo vuelve a tener representación en el Concejo Deliberante de General Alvear, consolidando su presencia institucional y preparando el camino hacia los desafíos electorales de los próximos años.