Durante la jornada electoral de 2025, los argentinos acudieron a las urnas para elegir a sus nuevos representantes.

En total, se votaron 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, distribuidos entre los cuatro distritos electorales. En tanto, en General Alvear y en otros 11 departamentos, los ciudadanos renovaron la mitad de las bancas del Concejo Deliberante, definiendo así un nuevo mapa político en la provincia.

Desde la sede local de la UCR, el intendente Alejandro Molero celebró junto a los candidatos ganadores de Cambia Mendoza, entre ellos Alejandra Torti (diputada provincial electa), Marcos Domenech (concejal electo) y Víctor García (concejal electo). En diálogo con FM VIÑAS, los referentes expresaron su alegría por los resultados y su compromiso de continuar trabajando por el departamento.

Molero destacó la magnitud del respaldo recibido: “Felices, pero por sobre todas las cosas comprometidos. La gente ha elegido entre modelos de gobierno y ha ratificado el rumbo en lo nacional y provincial. Nos han dicho que hay cosas por mejorar, pero también que hay que continuar con lo que se ha hecho bien. Por eso, nuestro compromiso es trabajar el doble, profesionalizarnos y mejorar continuamente”.

El jefe comunal también se refirió al resultado obtenido en el cuarto distrito electoral, calificándolo como “impensado para muchos”. “San Rafael ha dicho basta, quiere modificar la historia y poner al agro y a las economías regionales de pie. Es un cambio profundo que marca el rumbo político del sur mendocino”, manifestó.

En ese sentido, agregó que el apoyo obtenido en la provincia consolida el rumbo del gobierno. “Mendoza es un ejemplo para el país: tiene un presupuesto equilibrado, respeto institucional y servicios públicos fortalecidos. Las transformaciones llevan tiempo, pero estamos convencidos de que no hay otro camino que el esfuerzo compartido para sacar adelante a la Argentina”, cerró.

Por su parte, Alejandra Torti expresó su satisfacción por el resultado: “Una alegría inmensa haber obtenido estos resultados, no solo en General Alvear, sino también en el cuarto distrito, donde se nos presentaba un desafío. Hoy quedó demostrado que los alvearenses y los sureños eligieron otro rumbo. Mañana mismo salimos a trabajar de nuevo, redoblando esfuerzos y escuchando a quienes no nos acompañaron”.

El concejal electo Marcos Domenech coincidió en el compromiso con la gestión: “Esto nos pone en una posición de mayor esfuerzo. Sentimos el respaldo de la gente durante la campaña, y ahora debemos cumplir. El 4 a 1 nos sorprende, pero también fue el resultado de mucho trabajo y una lista representativa de todos los sectores de Alvear”.

Visiblemente emocionado, Víctor García agradeció el apoyo recibido: “No me lo esperaba. Ha sido una sorpresa enorme. Agradezco al intendente y a este grupo de amigos que trabajó incansablemente. Hemos recorrido todo General Alvear y sentimos el cariño de la gente en cada rincón. Tenemos la camiseta puesta del departamento y estamos convencidos de lo que hay que hacer”.

De esta manera, Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza consolidó su liderazgo en General Alvear, logrando un triunfo contundente que fortalece la gestión de Molero y proyecta nuevas figuras dentro del espacio.