El domingo se llevaron a cabo las elecciones 2025, en las que se eligieron 5 diputados nacionales, 24 diputados y 19 senadores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. En tanto, tanto en General Alvear como en otros 11 departamentos, se renovó la mitad de los concejales.

En distintas declaraciones, el intendente de General Alvear, Alejandro Molero; se mostró contento al afirmar que «el oficialismo obtuvo cuatro de las 5 bancas que se renovaban en el Honorable Concejo Deliberante», logrando consolidar así una amplia mayoría en el cuerpo legislativo.

Además, el jefe comunal destacó que desde elaño 2000 el espacio no alcanzaba un resultado deesta magnitud, lo que marca un hecho histórico.

LAS 5 BANCAS

Desde las 08:00 y hasta las 18:00, miles dealvearenses acudieron a las urnas para cumplir con su deber cívico. De acuerdo al escrutinio, el triunfo electoral fue para el Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza; logrando así conseguir 4 bancas en el HCD:

Marcos Iván Domenech

Florencia Morales

Emilce Jacobchuk

VÍctor García

En tanto, la quinta banca le dio solo una banca a la oposición siendo esta para Oscar Bonardel, representante de Fuerza Justicialisa Mendoza.

TORTI EN DIPUTADOS

A nivel povincial, el Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza también obtuvo resultados positivos.

La alvearense Alejandra Torti, quiera candidata en primer término, logró su banca como Diputada Provincial por el 4° Distrito de Mendoza, tras una importante elección.