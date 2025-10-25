El ISA llevará adelante la décima edición del Congreso de Educación, un evento que ya se ha convertido en un clásico dentro del calendario académico del departamento.

Esta nueva edición se realizará los días 30 y 31 de octubre, a partir de las 18:30 hs, en la Delegación del Consejo de Ciencias Económicas, ubicada en Paso de los Andes 576.

Martín Honorato, profesor del nivel superior en diálogo con FM VIÑAS destaco la importancia de estos congresos destinados a todo el público : ‘General Alvear es pionero en este tipo de iniciativas, este año contaremos con excelentes disertantes y temáticas que atraviesan la realidad educativa actual’.

El Congreso cuenta con puntaje oficial otorgado por la Dirección General de Escuelas, y un número de resolución correspondiente.

La inscripción se realiza a través del sitio web https://congreso.isaalvear.edu.ar/inscripciones

Los valores son de $10.000 para la modalidad presencial y $15.000 para la virtual.

Además Martín informó que continúan abiertas las inscripciones para las carreras de Profesorado de Educación Primaria y Profesorado de Educación Especial: ‘animarse a estudiar siempre es una buena decisión, tenemos alumnos que comenzaron su formación con más de 40 años y descubrieron una vocación que transforma’.