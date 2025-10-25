Tras conocerse los resultados de las elecciones 2025 en General Alvear, el candidato a concejal en primer término por el Partido Verde, Pablo Reyes, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció el acompañamiento recibido y reafirmó su compromiso con la comunidad, más allá del resultado electoral.

Reyes comenzó su publicación con palabras de gratitud: “Quiero empezar agradeciendo profundamente a cada alvearense que confió en nosotros, que acompañó este proyecto con su voto, con su tiempo y con su energía”.

Si bien los resultados no le permitieron acceder a una banca en el Honorable Concejo Deliberante, el referente del Partido Verde destacó el crecimiento del espacio y el mensaje que dejaron las urnas: “Los resultados no alcanzaron para llegar al Concejo, pero sí alcanzaron para algo muy importante: demostrar que hay una nueva manera de hacer política en General Alvear, una política más cercana, más honesta y con verdadera vocación de trabajo”.

En su publicación, Reyes aseguró que el trabajo continuará con el mismo compromiso. “A partir de mañana nos van a encontrar igual que siempre: trabajando. No vamos a desaparecer porque no obtuvimos una banca. Vamos a seguir en la calle, en los barrios, escuchando, acompañando y empujando proyectos que mejoren la vida de todos”, expresó.

Además, hizo un llamado a la unidad política y social del departamento, dejando de lado las diferencias partidarias: “Vamos a dialogar con todas las fuerzas políticas, porque General Alvear necesita unidad. Necesita que dejemos los egoísmos sectoriales de lado y que todos nos pongamos la camiseta de nuestro departamento”.

“Este camino recién empieza. Lo importante es no detenernos, seguir construyendo y seguir cerca de la gente. Gracias de corazón a cada persona que creyó, que ayudó y que soñó junto a nosotros. Nos van a seguir encontrando, porque amamos este lugar y vamos a seguir trabajando por él, siempre”, cerró Reyes su mensaje.

De esta manera, el candidato del Partido Verde reafirmó su voluntad de continuar participando activamente en la vida política y social de General Alvear, consolidando un espacio que apuesta por la cercanía con la comunidad y el trabajo constante más allá de los cargos.