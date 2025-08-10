La Plaza Carlos María de Alvear fue escenario de un masivo festejo por el Día de las Infancias, en el que miles de niños y familias disfrutaron de una jornada cargada de propuestas recreativas y artísticas.

Organizado por la Dirección de Familia de la Municipalidad de General Alvear, el evento reunió espectáculos, juegos y premios que transformaron el centro del departamento en una verdadera “Fábrica de la Alegría”.

El programa incluyó el espacio “Mi casita de azúcar”, con más de 16 puestos de actividades y gastronomía, además de una kermés con premios, maquillaje artístico, sectores temáticos, personajes gigantes, show de magia, circo, sorteos y la presentación de la escuela de música “La Vuela”. Durante la tarde, el público pudo recorrer cada estación y participar en propuestas pensadas para todas las edades.

La directora de Familia, Gabriela Arlezán, destacó la masiva convocatoria y el trabajo previo que permitió concretar el evento: “hemos superado ampliamente la expectativa del año pasado. Esto es el resultado de un mes y medio de trabajo junto a distintas áreas del municipio como Cultura y Contingencias. Queremos agradecer a los comercios que colaboraron con premios como bicicletas, monopatines y regalos para la kermés, además de golosinas, chocolate y pochoclos para los chicos”.

Arlezán también anunció que este festejo será el punto de partida para una serie de actividades que se llevarán a los distritos y parajes, con el objetivo de descentralizar la propuesta y acercarla a más familias, “es la primera vez que llevaremos este tipo de espectáculos a los parajes. Cada distrito tendrá su propia impronta, pero manteniendo el estilo de este evento para que todos puedan participar”.

El intendente Alejandro Molero estuvo presente y participó activamente del encuentro. “Es un festejo inédito, con un gran trabajo de la Dirección de Familia y de todas las áreas del municipio. La plaza se llenó de color, diversión y emoción, y lo más importante: de nuestras niñas y niños, que son lo mejor que tenemos en el departamento”.

El evento se extendió más allá del horario previsto, dado el entusiasmo del público y la cantidad de actividades programadas, consolidándose como uno de los festejos más concurridos y diversos de los últimos años en General Alvear.