En diálogo con FM VIÑAS, los candidatos a concejales por la lista 506 del Frente Libertario Demócrata, Cecilia Quiroga y Diego Fisher, compartieron detalles sobre su propuesta política y los desafíos de la campaña electoral en General Alvear.

Durante la entrevista, ambos candidatos destacaron la particularidad del espacio que integran, conformado por el Partido Libertario de General Alvear y el Partido Demócrata a nivel provincial. “En Alvear es una lista completamente libertaria. La gente demócrata no ha participado por decisión propia, pero apoya”, explicó Quiroga.

Consultados sobre su alineamiento político, aclararon que no forman parte de La Libertad Avanza, aunque comparten algunos principios. “Nosotros respondemos a las ideas de la libertad. Apoyamos políticas liberales y libertarias de Javier Milei en temas como la macroeconomía o la defensa de la propiedad privada, pero no somos mileístas. No tenemos obediencia de vida ni seguimos un verticalismo político”, sostuvo Fisher.

Ambos remarcaron que el armado de la lista en Alvear fue completamente local: “Nosotros elegimos los candidatos y las propuestas. No vino ningún dedo desde Mendoza ni desde Nación”, señaló Quiroga, destacando el contacto directo con comerciantes, instituciones y vecinos del departamento.

Respecto de las inquietudes que les manifiesta la ciudadanía durante las recorridas, Fisher afirmó que la principal demanda es la transparencia: “La gente quiere saber de dónde salen los fondos de las obras. Se ven proyectos de gran envergadura, pero muchas veces no está claro su origen o no se discuten públicamente”.

Entre las obras mencionadas, los candidatos se refirieron a la extensión del paseo de los artesanos, las cloacas del centro, la pileta municipal y el aeródromo. En ese sentido, cuestionaron la falta de información sobre si los fondos provienen del Portesuelo del Viento o del presupuesto municipal.

Asimismo, plantearon la necesidad de definir las prioridades de inversión en el sur provincial, mencionando como urgentes la autopista Alvear–Malargüe, la doble vía San Rafael, la ampliación del parque industrial y la ruta 184, “de la que no se habla hace años”, lamentó Quiroga.

En el tramo final del diálogo, los candidatos invitaron a la comunidad a participar del debate de candidatos y a concurrir a votar en las próximas elecciones legislativas. “Si no votamos, ganan los mismos de siempre. Es la oportunidad de elegir a quienes realmente se preocupan por los problemas locales”, expresó Fisher.

Finalmente, subrayaron que se trata de una elección legislativa y que, por lo tanto, “no se elige intendente, gobernador ni presidente. No se afecta la gobernabilidad, pero sí podemos llevar al Concejo a gente comprometida con la transparencia y el desarrollo local”.