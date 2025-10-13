Vuelven a rugir los motores en el Víctor García el próximo domingo 19 de octubre desde las 08:00 hs.

Así lo adelantaba el Director de Deportes Alberto «Tito» Gómez:: ‘hemos trabajado intensamente esta semana ultimando todos los detalles, estan todos invitados para el próximo domingo 19 de octubre, la primera categoría largará a las 10:00 hs’.

Además el día sábado 18 de octubre abrirá sus puertas desde las 11:00 hs, y a partir de las 14:00 hs comenzarán las actividades con la pretécnica e inscripciones, que se extenderán hasta las 19:00 horas.

El evento contará con food trucks distribuidos a lo largo del circuito, así como también con instalaciones sanitarias y todo lo necesario para que las familias y los aficionados disfruten de un domingo a puro automovilismo.