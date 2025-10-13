PRODUCTORES SE MANIFESTARON SOBRE LA RUTA 7, EN SAN MARTÍN: DENUNCIAN FUERTE CRISIS DEL SECTOR VITIVINÍCOLA

Durante el día, se reunieron los productores de la zona Este. Reclaman atención del Estado y sostienen que muchos están al borde de la quiebra.

Productores vitivinícolas de la zona Este se manifestaron durante este martes sobre el costado norte de la ruta 7, a la altura de la calle Míguez, en San Martín, reclamando atención del Estado a una situación de crisis debido a los altos costos de producción y falta de precio de venta en el vino, crisis que, sostienen, amenaza llevaros a la quiebra.

“La vitivinicultura de la zona Este no está siendo, ni siquiera apoyada y nos precios del vino están totalmente deteriorados”, dijo Domingo Quattrocchi, uno de los productores que se sumó al reclamo. “Nuestros ingresos están reducidos al mínimo y nuestros impuestos elevados terriblemente”, advirtió.

“Estamos pagando en dos años casi 200% del aumento impuesto en combustibles, por ejemplo, incrementos que no se reflejan en el precio del vino, que está exactamente igual que el año pasado y, en algunos casos, aún más bajo, especialmente en mosto concentrado, o blanco escurrido”, dijo.

El productor sostuvo que “un contratista, que trabaja 8 hectáreas, cobra hoy 350 mil pesos mensuales. Que me digan cual familia puede vivir con eso. Como ayuda, les ofrecieron una bolsa de mercadería. Una vergüenza”.

Ester Previtera, quien se definió como “hija de productores, hermana de productores, vecina de productores y amiga de todos los productores primarios de del país”, calificó la situación de “horrible”.

Dijo que “si la uva no tiene precio, el durazno no tiene precio, si lo que sembramos no tiene precio, entonces vamos a la quiebra”.

Agregó que “cuando uno va al supermercado, cuando cargamos gasolina, cuando vamos de compras, todo tiene precio. Lo único que no tiene precio es la uva, el durazno, nuestra producción. Viene el comprador y pone el precio él. Eso es insólito. Entonces lo que nosotros pedimos es que se ponga un costo de producción que nos permita seguir trabajando y vivir”, dijo.